Le big d’Europa su Osimhen? L’agente del nigeriano fa sognare i tifosi del Napoli

Dodici gol e quattro assist in 14 presenze in Serie A e primo posto nella classifica cannonieri ben consolidato: bastano questi numeri per rendersi conto del magnifico campionato che sta disputando Victor Osimhen.

L’uomo che in estate doveva essere ceduto al Manchester United in cambio di Cristiano Ronaldo sta facendo ricredere tutti e adesso non vuole fermarsi più. La doppietta con la Juventus è la ciliegina sulla torta: Osimhen è definitivamente entrato nel cuore dell’intera tifoseria partenopea.

Victor Osimhen (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Futuro Osimhen, parla l’agente

Una stagione a questi livelli però non può che attirare l’attenzione delle big del calcio europeo. Osimhen ha tanti estimatori in Premier League, ma occhio anche ad altre big come Real Madrid e Bayern Monaco.

L’attaccante nigeriano però attualmente è solo concentrato sul suo Napoli e non pensa ad altro. La conferma arriva dal suo agente, Roberto Calenda, intervistato dal “Corriere dello Sport”.

“Victor è un talento naturale, fisicamente devastante, credo che la chiave sia la continuità. È stato penalizzato dagli infortuni e ora riesce a esprimere con serenità il suo potenziale. Sta lavorando bene con la squadra, crescono intesa e armonia, e con i consigli di Spalletti migliora continuamente. È nel pieno della maturazione”.

Big d’Europa in agguato? “Il focus è sul Napoli. Victor sta bene, è felice e perfettamente integrato con la gente. Allo stadio è il primo a fare festa, a ballare con i tifosi. Il suo obiettivo è vincere con questa squadra e regalare un sogno a una città che ama. Non esiste altro che questo”.