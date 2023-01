Futuro Ambrosino, possibile trasferimento a un altro club di Serie B: spunta anche un’ipotesi a sorpresa

Il Napoli, dopo la goleada contro la Juventus battuta al Maradona per 5-1, è concentrato sul prosieguo della stagione. Nel mirino ci sono la partita di Coppa Italia contro la Cremonese e poi il derby di campionato contro la Salernitana.

La società intanto è attenta alle dinamiche di mercato cercando di capire come migliorare la rosa a disposizione della squadra di Spalletti. Giuntoli è anche molto attento al percorso di crescita dei talenti cresciuti nel settore giovanile. Tra questi c’è l’attaccante Giuseppe Ambrosino.

L’ex bomber della Primavera (20 reti nello scorso campionato Primavera 1, ndr) ha disputato la prima parte di stagione al Como, in prestito in Serie B. Poco però lo spazio trovato: fin qui Ambrosino ha collezionato solo 4 presenze per un totale di 73 minuti giocati, riuscendo comunque a trovare un gol.

FOTO: Getty – Giuseppe Ambrosino

Calciomercato Napoli: poco spazio al Como, il Cittadella si fa a vanti per Ambrosino

Troppo poco per uno dei migliori talenti della scugnizzeria e titolare inamovibile della Nazionale Under 20 del CT Carmine Nunziata. Ecco perché su di lui sono in corso alcune riflessioni. Il Napoli vuole che abbia maggior spazio e quindi si sta cercando di capire quale possa essere la soluzione migliore.

Come riportato da Sky Sport, il Cittadella è una delle formazioni di Serie B maggiormente interessate all’attaccante. Dunque potrebbe profilarsi un nuovo trasferimento in prestito in cadetteria. Va detto che Ambrosino a Como si trova benissimo, si è ambientato e – se trovasse maggior impiego – resterebbe volentieri in riva al lago.

Cremonese interessata a Cutrone: e se Ambrosino restare al Como?

Al momento – secondo informazioni raccolte da SpazioNapoli – nulla è stato deciso sul suo futuro. Non è esclusa un’altra ipotesi: ovvero la permanenza a Como. L’arrivo di Ballardini sulla panchina della Cremonese ha cambiato il piano di mercato dei grigioriossi: uno degli obiettivi per l’attacco pare essere Patrick Cutrone, compagno di squadra proprio di Ambrosino al Como.

Qualora il trasferimento di Cutrone alla Cremonese dovesse concretizzarsi, infatti, il Como potrebbe decidere di puntare finalmente su Ambrosino e dargli più spazio. La situazione resta in divenire e bisognerà aspettare ancora per saperne di più. Ciò che è certo è che il Napoli vuole trovare la soluzione migliore possibile per non disperdere il potenziale di uno dei migliori gioielli del settore giovanile.