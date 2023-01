UFFICIALE – Biglietti Salernitana-Napoli: comunicato del club in vista del derby campano

Il Napoli si appresta a giocare questa sera nel big match al Maradona contro la Juventus, in un mese che si concluderà con le sfide contro la Salernitana, fuori casa, il 21 gennaio e contro la Roma, in casa, il 29 gennaio.

Per il derby contro i granata, sono state pubblicate le date e gli orari per la prevendita dei biglietti.

Biglietti in vendita Salernitana-Napoli

Di seguito il comunicato ufficiale della società:

“L’U.S. Salernitana 1919 comunica che a partire dalle ore 9:00 di domani, sabato 14 gennaio, saranno in vendita per quarantotto ore con diritto di prelazione per possessori di Granata Card o Fidelity Card della Salernitana sottoscritte entro il 31/12/2022, i tagliandi per la gara di Campionato Serie A TIM Salernitana – Napoli in programma sabato 21 gennaio alle ore 18:00 presso lo Stadio ‘Arechi’ di Salerno”.

(Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Nessun riferimento, per il momento, alla possibile vendita dei biglietti per il settore ospiti dello stadio Arechi:

“Per i possessori di Granata Card non residenti a Salerno e provincia di Salerno, è fatto obbligo di caricamento del biglietto su tessera. La vendita libera partirà alle ore 11:00 di lunedì 16 dicembre solo per i residenti a Salerno e Provincia di Salerno“.