Ochoa: “C’era un accordo col Napoli, sfumato tutto per un motivo”, retroscena dell’agente!

Ha parlato l’agente del nuovo portiere della Salernitana, che sta brillando in Italia e in Serie A, da quando è arrivato. Nonostante il risultato col Milan e i mancati tre punti con il Torino, Guillermo Ochoa è stato assoluto protagonista nelle sfide della Salernitana in Serie A e, tra non molto, sfiderà anche il Napoli nel derby campano.

Al Napoli, squadra nella quale avrebbe potuto giocare, per ammissione stessa dell’agente del messicano.

Ai microfoni di Marca Claro, l’agente di Guillermo Ochoa ha rivelato un retroscena su un accordo trovato con il Napoli. Non se ne fece nulla per volontà del presidente.

(Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Ochoa al Napoli, poteva succedere nel 2018: il retroscena

L’agente Jorge Berlanga, del nuovo portiere della Salernitana, ha parlato di un retroscena che riguarda il Napoli. Guillermo Ochoa, infatti, poteva diventare il portiere del Napoli ai tempi di Carlo Ancelotti in panchina: “Qualche anno fa c’era stato qualche approccio con i club italiani, il primo a concretizzarsi è stato il Napoli, con Ancelotti in panchina. Avevamo un accordo verbale con gli azzurri, ma il presidente dello Standard Liegi ci ripensò. Si pentì su Ochoa e decise di bloccare tutto. Ci era rimasta un po’ la voglia di Napoli, peccato”.