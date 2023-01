Allegri pronto a “sorprendere” Spalletti con una scelta: attacco inedito per Napoli-Juventus

Mancano una manciata di giorni, venerdì sarà sfida Scudetto al Diego Armando Maradona. Lavora il Napoli a Castel Volturno, ma lo fanno anche i bianconeri alla Continassa, in vista di Napoli-Juventus.

La sfida in programma nella serata di venerdì, tornerà a vedere come protagonista un calciatore reduce dall’infortunio. Si tratta di Federico Chiesa, che dovrebbe essere il titolare a sorpresa per la sfida del Maradona.

Allegri però potrebbe affidargli un ruolo diverso da quello di esterno, rivoluzionando così un tandem che sarebbe inedito in casa Juventus. Federico Chiesa, infatti, potrebbe giocare non da esterno, bensì da sottopunta, alle spalle di un centravanti.

Chiesa Juventus (Getty Images)

Allegri recupera Chiesa, la scelta in vista di Napoli

Sono i colleghi di Gazzetta.it a riportare le ultime notizie in merito a quelle che saranno le scelte in vista di Napoli-Juventus, gara nella quale potrebbe vedersi Chiesa in un ruolo da titolare. Non però in un tridente, ma nel 3-5-2. E l’idea sarebbe quella di formare una coppia inedita in attacco, con Milik e alle sue spalle, appunto, Chiesa.