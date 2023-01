Duello con Juve e Milan per il colpo in difesa: Giuntoli pronto a battere la concorrenza

Nuovo interessante tra le ultime idee di calciomercato per Cristiano Giuntoli, il ds del Napoli lavora per il presente e per il futuro e, secondo quanto riferito da La Repubblica, ci sarebbe una nuova concreta ipotesi per la difesa.

Nello Spezia c’è chi sta ben figurando e, oltre al nome di Jakub Kiwior, tra le idee di Juve e Milan ci sarebbe un altro calciatore. Giocatore, a quanto pare, seguito fortemente anche dal Napoli.

Si tratta di Emil Holm, giovane terzino destro di proprietà dello Spezia, inserito sul taccuino di Cristiano Giuntoli. Il ds azzurro, molto attento anche sulle operazioni per il futuro del Napoli, potrebbe piombare all’assalto del calciatore svedese.

(Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Le ultime su Holm, forte interesse del Napoli

C’è un forte interesse del Napoli su Emil Holm, calciatore svedese dello Spezia, che potrebbe vestire la maglia azzurra nel futuro. Lo Spezia ha già chiarito al suo entourage che l’idea sarebbe quella di concludere l’annata in Liguria, poi sarà tempo di eventuali cessioni. E la stessa, potrebbe arrivare in una delle tre big d’Italia che ci sono su di lui, lasciando comunque il calciatore in prestito, per altri sei mesi, al club ligure. Giuntoli, dunque, potrebbe piazzare un colpo “alla Rrahmani”, prima di portarlo definitivamente in azzurro.