Bereszynski svela il retroscena su Zielinski: “Mi ha sempre detto una cosa di Napoli”, poi il commento sulla Juve

Il primo e probabilmente unico acquisto di questa sessione di calciomercato, a gennaio, ha parlato quest’oggi ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

Bereszynski, nuovo giocatore del Napoli, ha parlato a ridosso della sfida che giocherà il club partenopeo contro la Juventus, menzionando il suo compagno di sempre della Nazionale polacca, Piotr Zielinski.

Come riferito dall’ormai ex capitano della Sampdoria, il centrocampista polacco ha sempre parlato bene del Napoli e di Napoli. Quelle che seguono, infatti, sono le parole su Zieliniski e sul rapporto consolidato in Nazionale.

Bereszynski, le parole sul Napoli: retroscena con Zielinski

Il nuovo giocatore del Napoli ha parlato di quelli che sono i retroscena legati a quella che è stata poi la decisione di arrivare a giocare per il Napoli, dopo aver parlato con Zielinski. Ecco uno stralcio delle dichiarazioni di Bereszynski: “Tante volte in Nazionale abbiamo parlato io e Piotr, siamo amici, mi ha sempre parlato benissimo dii Napoli. La città è bellissima, avrò modo dii vederla, ora sono concentrato in campionato perché abbiamo i nostri obiettivi da seguire”.

SULLA JUVE – “Mi ha detto che qui a Napoli lo stadio è sempre pieno ed è bellissimo, e poi che giocare contro la Juventus è sempre particolare”