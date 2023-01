Il Napoli condanna gli scontri di ieri: comunicato duro e richiesta al Ministro Piantedosi

Archiviata la 17a giornata di Serie A, Napoli e Juventus si preparano già al big match del Maradona in programma venerdì alle ore 20:45.

Dopo il passo falso del Milan contro la Roma di ieri sera, partenopei e bianconeri si affronteranno da prima e seconda della classe: il fascino e l’importanza della partita di venerdì accresce ulteriormente.

Ciò che però ha fatto più notizia ieri è stato un brutto episodio, che nulla a che fare con il calcio, avvenuto fuori dal campo. Stiamo parlando ovviamente degli scontri tra ultras del Napoli e della Roma avvenuti sull’autostrada A1 nei pressi di Arezzo.

Scontri Tifosi Napoli Roma

Scontri ultras Napoli Roma, c’è il comunicato della società

La SSC Napoli non è rimasta in silenzio e si è espressa sull’accaduto: è stato pubblicato un comunicato molto duro sul sito ufficiale del club. Di seguito la nota della società.

“Il Calcio Napoli condanna fermamente gli atti e i comportamenti di alcuni presunti tifosi, che purtroppo ancora frequentano gli stadi italiani, creando da sempre per i veri appassionati disagi e pericoli. Terrorizzando, come è successo ieri sull’autostrada A1, anche persone che tra l’altro erano completamente estranee a qualunque tifo calcistico.

L’Inghilterra negli anni ’80 ha estirpato i facinorosi dagli stadi rendendo il calcio inglese il più sicuro e spettacolare del mondo, con provvedimenti drastici ma efficaci.

Auspichiamo che il Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, voglia prendere una volta per tutte iniziative appropriate e radicali.

Sarebbe ingiusto, per colpa di poche centinaia di individui, vietare le trasferte a tutti. Ma non è tollerabile che persone violente possano viaggiare indisturbate per l’Italia e frequentare gli stadi”.