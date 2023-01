UFFICIALE – Niente 24 di Insigne, Bereszynski ha scelto il suo numero di maglia!

Il Napoli ha annunciato quest’oggi il colpo Bereszynski, rendendolo ufficiale nel giorno di vigilia di Sampdoria-Napoli. Gli azzurri, domani, saranno protagonisti in campo a Genova, nel delicato match che si disputerà al Marassi.

Tra i convocati figura anche il nome del nuovo acquisto, in arrivo proprio dalla Sampdoria, ironia della sorte. Mentre Zanoli ha già comunicato di aver scelto la maglia numero 59 ai blucerchiati, è arrivato in serata l’annuncio sul numero di maglia del Napoli che Bartosz Bereszynski indosserà: la scelta è caduta sul numero 19 per l’esterno polacco.

Bereszynski Napoli

Bereszynski sceglie la maglia numero 19

Ha scelto la maglia azzurra numero 19, “costretto” alla scelta, perché la 18 risultava occupata dal “Cholito” Simeone. Particolare riguardante la maglia del nuovo acquisto del Napoli, Bartosz Bereszynski, che ha deciso di non indossare il numero dell’ex capitano del Napoli, Lorenzo Insigne. Niente 24, ha scelto il numero 19 come ai tempi del Legia Varsavia, numero che è libero da quando ha detto addio al Napoli l’ex azzurro Nikola Maksimovic.