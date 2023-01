L’interista torna a parlare del match col Napoli: “Abbiamo dimostrato una cosa”

L’Inter è stata l’unica squadra in Serie A fino a questo momento, capace di battere il Napoli, portando via punti importanti in un match contro i partenopei. Imbattuto fino al match di San Siro, il club azzurro è stato battuto dal club di Inzaghi che questa sera, sono è sceso nuovamente in campo.

Tra i protagonisti dell’undici titolare c’è Hakan Calhanoglu, che era in campo anche in Inter-Napoli. E, ai microfoni di DAZN e poco prima del match, ha rilasciato un’intervista flash.

Le sue parole, sono in riferimento a quello che è stato l’ultimo match giocato dall’Inter, contro il Napoli, dello scorso mercoledì. Il talento turco non ha dubbi: “Con il Napoli abbiamo meritato”. Di seguito, le dichiarazioni.

Le parole di Calhanoglu sul Napoli

Quelle che seguono, sono le dichiarazioni di Hakan Calhanoglu in merito alla sfida vinta contro il Napoli, a distanza di qualche giorno e nel pre-partita di Monza-Inter, derby lombardo: “Quest’anno è cominciato bene per noi, contro il Napoli abbiamo dimostrato di saper vincere meritando. Oggi vogliamo fare la stessa cosa, ci sono tanti punti ancora in palio. Ogni partita vale tanto per noi”.

