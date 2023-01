Primavera, Milan-Napoli: non basta la spettacolare rete di Spavone, enorme beffa nel recupero

Ancora un finale indigesto per il Napoli Primavera, che vede per l’ennesima volta sfumare il traguardo a pochi secondi dal fischio finale. Gli azzurrini, infatti, si fanno raggiungere sul 2-2 in pieno recupero dal Milan. Un match importante per la zona salvezza, con il Napoli distante 3 punti dai rossoneri.

Milan Napoli Primavera, finisce 2-2 con il pareggio nel recupero

La gara era iniziata molto bene per i partenopei, che al ’19 sbloccano la partita grazie al quinto gol stagionale di Francesco Gioielli, abile ad inserirsi e a colpire di testa. Il centrocampista azzurro è una delle più belle sorprese in questa stagione, in cui sta scoprendo anche un certo feeling con il gol. A inizio ripresa poi vero e proprio show di Alessandro Spavone: punta la difesa del Milan, salta due avversari con una ruleta alla Zidane e poi scarica in rete il raddoppio.

A quel punto si sveglia il Milan che prima trova la rete con Gala che accorcia le distanze e poi si riversa in avanti cercando il gol del pareggio, che puntualmente arriva a tempo scaduto. El Hilali, pessimo fino a quel momento, trova il destro giusto dalla distanza con il Napoli forse un po’ scoperto. Il pareggio arriva così al 97′, una vera e propria doccia gelata per gli azzurrini che già pregustavano il colpo grosso al Visamara.

Milan-Napoli Primavera

Vanno comunque fatti i complimenti alla squadra di Frustalupi per l’interpretazione della partita. Resta, però, l’amaro in bocca per i tanti punti buttati al vento in pieno recupero quest’anno, aspetto – quello mentale – sul quale il tecnico dovrà continuare a lavorare.