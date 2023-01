Problemi di visione durante Inter-Napoli, svelato il motivo da DAZN

Durante la serata di ieri i tifosi che erano interessati a vedere il match di chiusura della 16^ giornata tra Inter e Napoli ha avuto una spiacevole sorpresa.

Il servizio di streaming a pagamento Dazn, infatti, subito dopo il fischio d’inizio ha riscontrato dei problemi non permettendo la visione della partita. Cliccando sulla finestra è uscito il seguente avviso:

“Siamo spiacenti.

Si è verificato un problema inaspettato e i nostri tecnici stanno lavorando per sistemarlo.

Per favore, torna più tardi.

Error code: 65_000_503″.

Il problema, in seguito, è stato risolto, ma molti spettatori e tifosi si sono lamentati visto che non è la prima volta che si verifica un tale malfunzionamento. Dazn, quindi, ha preso una decisione in merito a quanto accaduto nel corso della serata di ieri.

Dazn durante la partita Inter-Napoli

Arriva il comunicato ufficiale di Dazn con le scuse

Il servizio streaming ha posto le proprie scuse e ha intenzione di rimborsare i clienti ai quali è stato provocato il danno. Di seguito il comunicato in cui spiega il motivo del malfunzionamento temporaneo:

“Ci rammarichiamo per quanto accaduto durante due delle dieci partite disputate il 4 gennaio, Inter-Napoli e Udinese-Empoli.

Nonostante la tecnologia di Dazn sia rimasta resiliente e abbia funzionato correttamente durante la fruizione delle partite, è avvenuto un disservizio tecnico causato da un partner esterno globale, incaricato di gestire la distribuzione del traffico sui server (CDN) utilizzati da Dazn”.

Continua:

“Riteniamo innanzitutto doveroso scusarci con i clienti impattati che provvederemo a rimborsare proattivamente in conformità alla regolamentazione vigente. Alcuni clienti sono stati interessati da tale disservizio che è stato causato da una terza parte.

Il meccanismo di protezione di Dazn per assicurare la continuità del servizio si è attivato ed inoltre il team tecnico ha prontamente indivuato il problema e posto in essere le azioni correttive indispensabili che hanno permesso il graduale ripristino del servizio.

Il disservizio ha impattato alcuni clienti, mentre la maggior parte delle persone connesse ha visualizzato gli eventi senza alcun problema”.