Ounahi-Napoli, offerta da 15 milioni e prestito all’Angers: cosa frena l’affare

Con l’arrivo di gennaio si infiamma la finestra di calciomercato invernale. Il Napoli vorrebbe approfittarne per puntellare la squadra in vista della prossima stagione, visto che fino a ora ha dimostrato un ottimo andamento tanto da non percepire l’esigenza di migliorarsi subito.

L’inserimento della nuova leva dopo il ricambio generazionale ha permesso alle new entry di esprimere un calcio leggero e divertente che, a sua volta, ha divertito gli spettatori di tutto il mondo: dal campionato alla Champions League. Dimostrando di non avere avversari impossibili da battere, soprattutto dopo le vittorie schiaccianti con Liverpool e Ajax, nel tempio del calcio.

Non dovendosi preoccupare del presente, la società già pensa al futuro e si concentra sui prossimi talenti, tra questi il marocchino Ounahi. Il centrocampista ha brillato durante i Mondiali con la sua nazionale, conquistando un risultato storico e anche l’apprezzamento di molti club.

FOTO GETTY – Calciomercato Napoli Ounahi

Bargiggia spiega perché la trattativa è in pausa

Il Napoli vorrebbe cautelarsi e anticipare le concorrenti: l’obiettivo sarebbe quello di comprarne il cartellino già adesso e lasciare il giocatore libero di continuare la sua stagione in Ligue 1, all’Angers, per poi farlo integrare nel club durante la pausa estiva.

La squadra francese vorrebbe 25 milioni, ma il club partenopeo vorrebbe ne offre 15, per questo motivo la trattativa sembra in fase di stallo. Lo conferma anche il giornalista ed esperto di calciomercato Paolo Bargiggia sui suoi canali social.

Di seguito il tweet del giornalista:

“Il Napoli sarebbe pronto a prendere Ounhai dall’Angers Sporting Club lasciandolo fino a fine stagione ai francesi se accetteranno l’offerta di 15 mln. Per ora la richiesta di 25 mln stoppa la trattativa”.