Capodanno a Napoli per Spalletti, divertente trenino con Belen Rodriguez! (VIDEO)

Il Napoli si è ritrovato già quest’oggi a Castel Volturno, considerato il ritorno in campo per la sfida di San Siro contro l’Inter, in programma per mercoledì sera.

In occasione della prima seduta del 2023, il mister Luciano Spalletti ha colto l’occasione anche per un brindisi beneaugurante con tutto il gruppo squadra, che si è tenuto nella sala conferenze dell’SSCN Konami Training Center.

Inevitabili, anche in vista di un impegno così importante, i festeggiamenti per l’arrivo del nuovo anno, con i calciatori che hanno trascorso le ultime ore dell’anno ormai passato e le prime ore di quello nuovo a Napoli. Compreso anche Luciano Spalletti e la sua famiglia, che ha passato la serata alla Terrazza Calabritto.

News calcio Napoli, trenino di Capodanno ‘d’eccezione’ per Spalletti: c’è anche Belen

Nelle immagini pubblicate dallo stesso ristorante sui social, si vede un Luciano Spalletti divertito, che viene trascinato anche nel tradizionale trenino di fine anno.

Tanti i vip in sua compagnia, tra cui anche la showgirl Belen Rodriguez.

Di seguito, le immagini della festa di ieri: