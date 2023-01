Ounahi al Napoli, Giuntoli anticipa tutti con una mossa: l’indiscrezione dalla Francia

OUNAHI NAPOLI – Uno dei nomi che è entrato prepotentemente nei radar in queste settimane in casa Napoli è quello di Azzedine Ounahi. Il centrocampista di proprietà dell’Angers ha stupito tutti in Qatar, a seguito di un Mondiale disputato ad altissimi livelli. Un’esplosione che per il direttore sportivo Cristiano Giuntoli non sarà stata una sorpresa, visto che seguiva il calciatore già da tempo.

D’altro canto, il club francese, alla luce di quanto fatto vedere dal suo giocatore al Campionato del Mondo, batte cassa e il rischio di un’asta – considerata anche la concorrenza – è concreto.

Tuttavia, dalla Francia arriva un’indiscrezione secondo cui l’uomo mercato dei partenopei è pronto ad anticipare tutti con una mossa che, almeno potenzialmente, può sbaragliare la concorrenza.

Calciomercato Napoli, pressing per Ounahi: la mossa di Giuntoli

A fare il punto della situazione è L’Equipe, secondo cui il Napoli sarebbe in pole per Azzedine Ounahi. In particolare, il club di Aurelio De Laurentiis ha fatto progressi concreti negli ultimi giorni, “con alcune fonti che suggeriscono addirittura l’idea di un’offerta concreta”.

Il Napoli, inoltre, è pronto a lasciare il calciatore in prestito fino a giugno, proprio per bloccare il giocatore per l’estate e per accontentare la volontà dell’Angers di trattenerlo fino al termine della stagione in corso.

Ounahi-Napoli, il punto sulla concorrenza

La medesima fonte, inoltre, fa chiarezza anche sulla concorrenza, che comunque non demorde. Secondo la versione online del quotidiano transalpino, c’è l’interesse forte (ormai risaputo) del Leicester, così come quello del Marsiglia, che deve comunque pensare prima al mercato in uscita.

Ma una sorpresa potrebbe arrivare dalla Spagna, dove c’è l’interesse anche dell’Almeria.

In ogni caso, L’Equipe fa sapere che nel corso della settimana sono ancora in programma gli appuntamenti con diversi club, motivo per cui la situazione non dovrebbe sbloccarsi a stretto giro. Intanto, il Napoli resta fortemente interessato alla finestra.