OUNAHI NAPOLI – Ormai ci siamo, manca sempre meno all’inizio del campionato. A seguito della sosta forzata dovuta al Mondiale, gli azzurri, dopo aver terminato tutte le amichevoli, si preparano ad affrontare l’Inter il 4 gennaio in quel di Milano. Sarà una sfida importante ma non decisiva: dopo questo stop anomalo tutte le squadre dovranno ritrovare il ritmo partita e quella brillantezza di inizio stagione.

Tuttavia, con il campionato fermo, è stato tempo per i direttori sportivi di pianificare, di comune accordo con società ed allenatore, sia il mercato invernale ormai alle porte, che la prossima stagione.

In tal senso ha lavorato molto il Napoli con il suo ds Cristiano Giuntoli il quale, ha messo a segno diversi colpi di rinnovo già ufficializzati mentre altri arriveranno nelle prossime settimane ma, soprattutto, ha puntato già diversi giocatori per la prossima stagione.

Tra questi, stando a quanto riportato da Sky, spicca il nome di Azzedine Ounahi, centrocampista del Marocco che ha brillato al Mondiale con la propria Nazionale.

Azzedine Ounahi, la carriera

Classe 2000, Azzedine Ounahi è un centrocampista marocchino dell’Angers, squadra che milita nel massimo campionato francese.

Il giocatore ha mosso i suoi primi passi nelle giovanili della Raja Casablanca, dell’AM Football per poi approdare, all’età di 18 anni, in Europa nel settore giovanile dello Strasburgo.

Dopo aver disputato un’intera stagione da titolare, nell’estate del 2021 passa all’Angers, squadra attuale del giovane giocatore.

Con la nazionale marocchina invece, dopo aver giocato con l’under-20, esordisce in prima squadra il 10 gennaio del 2022 e il 29 marzo, segnerà il suo primo gol con il Marocco.

Azzedine Ounahi, Marocco, Mondiale (Photo by Catherine Ivill/Getty Images)

Le principali caratteristiche di Ounahi

Dopo aver disputato un Mondiale da sogno portando la propria nazionale per la prima volta in una semifinale della Coppa del Mondo, Ounahi ha stupito diversi addetti ai lavori per le proprie giocate ma, soprattutto, per le proprie caratteristiche.

Parliamo di un giocatore dotato fisicamente che fa della resistenza fisica una delle sue migliori qualità. La sua duttilità tattica insieme alla velocità di pensiero e alla rapidità di gambe, fanno del giocatore marocchino un unicum.

Può essere utilizzato sia come mezzala in un centrocampo a tre sia come interno in un centrocampo a due, questa sua facile adattabilità può davvero fare la differenza nel calcio moderno in cui si prediligono proprio i giocatori che riescono a ricoprire più ruoli.

Il Napoli piomba su Ounahi

Come riportato da Gianluca Di Marzio, in queste ore il Napoli è piombato sulle tracce del giocatore, avviando i primi contatti con l’agente del calciatore. L’Angers, vorrebbe accordarsi eventualmente già a partire da questa sessione di mercato per poi liberarlo a giugno.

In particolare, proprio sul sito ufficiale dell’Angers, arrivano delle dichiarazioni ufficiali del giocatore, queste le sue parole:

“Firmerò e me ne andrò a gennaio? Firmerò, rimarrò e aiuterò il club e me ne andrò quest’estate? Non lo so ancora. Sto aspettando i giorni, le settimane a venire per fare la scelta giusta. Sono in contatto quotidiano con il Presidente“.

Parole, dunque, che non escludono un’eventuale cessione e che possono far ben sperare i tifosi del Napoli.

Azzedine Ounahi, Marocco, Mondiale (Photo by Dan Mullan/Getty Images)

Curisoità Mondiale: Luis Enrique pazzo di Ounahi

In occasione dell’ottavo di finale tra Marocco e Spagna, che ha visto trionfare ai calci di rigore proprio la nazionale africana, il ct della Spagna, Luis Enrique, ha rilasciato delle dichiarazioni al miele proprio per il giovane talento marocchino.

Queste le sue parole:

“Mi ha sorpreso il numero 8, perdonatemi non mi ricordo il nome. Madre mia! Da dove è venuto fuori questo ragazzo? Gioca molto bene“.

Con una carriera davanti, i presupposti per diventare un grande giocatore ci sono tutti e la stima di un allenatore del calibro di Luis Enrique non può che confermare che il Napoli ha messo gli occhi su un giocatore forte e di prospettiva ma già anche pronto per l’immediato futuro.