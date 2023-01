Mercato Napoli: Lazio e Torino pronte a strapparlo agli azzurri, nei prossimi giorni la decisione

MERCATO NAPOLI – Il Napoli si affaccia alla prossima sessione di mercato con la consapevolezza che potrebbe servire ben poco in entrata. L’affare Bereszynski-Zanoli con la Sampdoria sembrerebbe cosa fatta, anche se nelle ultime ore arrivano dubbi circa il possibile coinvolgimento nello scambio anche di Nikita Contini.

Per il resto, il club azzurro punta magari a bloccare diversi profili in vista dell’estate, oltre che a sostituire eventuali partenti (Demme, su tutti).

Uno dei nomi che gravitano in orbita azzurra è quello di Walid Cheddira, talento di punta del Bari della famiglia De Laurentiis.

Ultime mercato Napoli, su Cheddira l’interesse anche di Lazio e Torino

A fare il punto della situazione è Sport Mediaset, secondo cui anche Lazio e Torino sono pronte ad avanzare offerte che possano convincere il Bari di Luigi De Laurentiis a cedere il calciatore.

I prossimi giorni, dunque, possono rivelarsi decisivi per il futuro del marocchino, tenuto in considerazione anche dal direttore sportivo Cristiano Giuntoli, in virtù anche della corsia preferenziale data per ovvi motivi.