Inter, buone notizie per Inzaghi: rientra l’allarme in vista del match contro il Napoli

Pochi giorni al match Scudetto, sfida tra Inter-Napoli che segnerà molto in chiave classifica per la lotta al titolo in Serie A.

Gli azzurri continuano a lavorare in vista dell’appuntamento e lo fa anche il team allenato da Simone Inzaghi che, dopo la gara disputata contro il Sassuolo, ha dovuto fare i conti con un’emergenza legato ad un vero e proprio allarme per un infortunio.

Nel corso della sfida in amichevole contro la formazione di Reggio Emilia, al Mapei Stadium, l’Inter ha dovuto fare i conti con l’infortunio di Mkhitaryan. Il calciatore armeno, dopo circa 45 minuti di gioco e precisamente alla ripresa del secondo tempo, è uscito per infortunio, mandando l’Inter e Inzaghi in apprensione. Appuntamenti importanti quelli che aspettano l’Inter e, con la sfida del Napoli alle porte, sono diverse le situazioni da monitorare in casa nerazzurra.

Mkhitaryan rientra dall’infortunio: novità in vista del Napoli

Da Appiano Gentile le cose sembrano essere migliorate, tant’è che l’allarme legato all’infortunio di Mkhitaryan sembra definitivamente rientrato. Il calciatore, secondo i colleghi de Il Corriere dello Sport, tornerà a disposizione di Inzaghi per il match contro il Napoli, avendo già smaltito la sua leggera lombalgia.

Secondo quelle che sono le probabili formazioni, in ogni caso, dovrebbe vedersi Calhanoglu in mezzo al campo e la coppia inedita in attacco, formata da Dzeko o Lukaku. Altrimenti, si vedrebbe proprio Mkhitaryan titolare a centrocampo, con Calhanoglu avanzato e a supporto di uno tra Lukaku o Dzeko.