“L’Inter ha un vantaggio”: il commento di Moratti sul Napoli

Ha parlato l’ex presidente dell’Inter e lo ha fatto in merito a quella che sarà la sfida tra Inter-Napoli di mercoledì 4 gennaio.

Sarà subito sfida Scudetto alla ripresa del campionato, quando gli azzurri scenderanno in campo contro il club nerazzurro, l’ex Inter appunto di Massimo Moratti.

Il Napoli volerà a Milano e, dopo la sosta per i Mondiali, secondo l’ex presidente dell’Inter, potrebbero venir fuori vantaggi per il club lombardo. Ne ha parlato Moratti, in una lunga intervista, concessa ai microfoni di SportPaper.it. Quelle che seguono, sono le sue parole.

Moratti su Inter-Napoli: “Un vantaggio per i nerazzurri”

Nel corso della sua lunga intervista, ha parlato del Napoli di Luciano Spalletti, l’ex patron dell’Inter. Quanto segue, è quello che ha dichiarato Massimo Moratti: “Sarà una bella partita sicuramente, ma sarà tutto nuovo perché il Napoli dopo due mesi di stop potrebbe essere diverso da quello che abbiamo visto. L’Inter ora deve sfruttare a suo vantaggio lo stop del campionato, ha possibilità di riprendersi e fare punti. Resta il fatto che il Napoli è una squadra pericolosa”.

Sul Napoli: “È fortissimo, naturalmente l’interruzione del campionato non va a vantaggio del Napoli. Il 4 capiremo di più, quando si sfiderà con l’Inter”.