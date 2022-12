Cristiano Ronaldo, è fatta: cifre da capogiro, c’è anche la firma

La telenovela Cristiano Ronaldo è arrivata alla sua conclusione. Sarà presto ufficiale il suo arrivo al nuovo club perché l’ultima ora lo vede protagonista, di quella che è la notizia che cambia radicalmente il futuro di uno dei migliori giocatori al mondo.

Cristiano Ronaldo ha firmato per l’Al-Nassr, è fatta per il colpo di calciomercato “a costo zero”. Le cifre del suo ingaggio sono da capogiro e, come riportato da Il Corriere dello Sport, ci sarebbe anche la firma sul contratto.

(Photo by Kirill KUDRYAVTSEV / AFP) (Photo by KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP via Getty Images)

Cristiano Ronaldo all’Al-Nassr, cifre da record

Da record le cifre che percepirà Cristiano Ronaldo all’Al-Nassr, nell’accordo valido fino al 2025. Firma sul contratto che sarebbe arrivata quest’oggi, come riportato sul sito di uno dei principali quotidiani italiani. La notizia sarebbe legata ad un accordo trovato, che porterà all’ufficialità a stretto giro da parte dello stesso club in cui milita anche l’ex azzurro, David Ospina.

Cristiano Ronaldo guadagnerà circa 70 milioni di euro all’anno, e potrà giocare fino a 40 anni. E inoltre, diventerebbe anche il testimonial per quanto riguarda la candidatura ai Mondiali del 2030 dell’Arabia Saudita.