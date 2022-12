L’ex Inter senza freni sul Napoli: “Quasi erotico, ma occhio alla vera rivale Scudetto!”

Ormai ci siamo, solo 6 giorni e tutti i tifosi potranno tornare ad assistere al campionato di Serie A, dopo un mese e mezzo di stop.

Tanti i temi già a partire dalla prima giornata del 2023, con, soprattutto, a concludere il quadro delle partite del 4 gennaio, un Inter-Napoli che dirà molto sul futuro delle due squadre e soprattutto sulla corsa allo Scudetto, che potrebbe essere completamente stravolta a seconda dell’esito della partita.

A prendere voce, è l’ex dirigente dell’Inter che ha parlato questa mattina del Napoli e della sfida Scudetto per gli azzurri, con una rivale in particolare in classifica. Ad uno dei principali quotidiani, quelle che seguono, sono alcune dichiarazioni di Walter Sabatini, ex appunto dell’Inter e di altri club italiani.

Walter Sabatini US Salernitana

Le parole di Walter Sabatini

A proposito di Napoli e di corsa allo Scudetto, ha parlato l’ex direttore sportivo di Salernitana e Roma – tra le altre – Walter Sabatini, ai microfoni del Corriere dello Sport.

Queste le sue parole: “Per il Napoli ho una simpatia particolare per l’amicizia profonda che mi lega a Spalletti. Il Napoli gioca un calcio erotico, sensuale, appunto vicino all’erotismo. Gioca per il piacere di farlo. Kvaratskhelia è come la Locomotiva di Guccini, un giovane puledro che appena liberato il freno morde la rotaia con muscoli d’acciaio. Purtroppo non l’ho scoperto io”.

“Rivali? Attenzione alla Juve, che imprevedibilmente, e sottolineo imprevedibilmente, potrebbe rientrare. Ha ritrovato la coesione di una squadra, ha recuperato giocatori importanti. Prima sembrava un’armata brancaleone, ora darà filo da torcere a quelle che lotteranno per lo scudetto: Napoli, Milan e Inter. Fino a due mesi fa avrei inserito anche la Lazio”.