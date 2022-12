Spalletti allo scoperto su Demme: il gesto non lascia dubbi

FUTURO DEMME – Tra pochi giorni avrà inizio la sessione invernale di calciomercato, e il Napoli è pronto a vigilare per cogliere eventuali occasioni che possono presentarsi. Il triplo affare con la Sampdoria, che vede coinvolti Bereszynski, Contini e Zanoli (con quest’ultimo,che si accaserebbe in Liguria per fare spazio ai primi due), sembra ormai cosa fatta.

Frattanto, il compito del direttore sportivo Cristiano Giuntoli è anche quello di blindare la rosa a disposizione di mister Luciano Spalletti, pronto anche a esporsi per convincere il gruppo in toto a restare almeno fino a giugno.

futuro demme, mossa di spalletti: cosa è successo

A rivelare un retroscena su Diego Demme è l’esperto di calciomercato Nicolò Schira, che sul suo profilo Twitter ha scritto:

“Nelle ultime ore Luciano Spalletti ha parlato con Diego Demme, manifestando al regista tutta la sua stima. Il tecnico vorrebbe che il centrocampista restasse al Napoli. Demme (che piace ad alcuni club di Serie A e Bundesliga) riflette…”.

Vedremo, dunque, se la mossa di Spalletti sarà decisiva o meno per la permanenza dell’ex Lipsia in maglia azzurra o se l’interesse da parti di altri club sarà un richiamo irrinunciabile per il tedesco.