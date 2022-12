Home » News Calcio Napoli » Futuro Demme ancora in bilico: il Napoli stabilisce la cifra per la sua cessione

Se il mercato in entrata del Napoli si fermerà all’arrivo in prestito con diritto di riscatto di Bartosz Bereszynski e al ritorno dal prestito dalla Sampdoria di Nikita Contini, quello in uscita potrebbe non limitarsi al prestito di Alessandro Zanoli alla Samp.

Infatti, il futuro di Diego Demme è ancora in bilico. Il centrocampista italotedesco, a causa dell’infortunio che lo ha tenuto fuori nei primi mesi e all’esplosione di Stanislav Lobotka, ha collezionato solo 19 minuti in stagione.

L’ex capitano del Lipsia potrebbe chiedere la cessione al Napoli per trovare maggior spazio in un altro club: la società non si metterà di traverso e potrebbe accettare la richiesta del suo centrocampista.

Diego Demme

Futuro Demme, le condizioni del Napoli

Sul classe ’91 del Napoli ci sono diversi club, ma su tutti è la Salernitana di Danilo Iervolino ad aver mostrato maggior interesse.

Secondo quanto riporta l’edizione odierna de “Il Mattino”, nei prossimi giorni è previsto un incontro tra il giocatore e Cristiano Giuntoli per chiarire il futuro.

Come detto in precedenza, il Napoli non farà resistenza in caso di richiesta di cessione, ma la società non accetterà proposte inferiori ai 6 milioni di euro. Un’unica condizione imposta dal Napoli per far partire il centrocampista italotedesco.