Test contro la Primavera a Castel Volturno prima dell’Inter: spunta la data

Il 4 gennaio 2023 si avvicina sempre di più e cresce l’attesa per il big match contro l’Inter. Il Napoli capolista avrà subito un test difficile, ma non ha nessuna intenzione di far avvicinare le inseguitrici.

Per prepararsi alla ripresa del campionato i ragazzi di Spalletti hanno affrontato quattro amichevoli nel mese di dicembre. Due vittorie nel ritiro in Turchia con Antalyaspor e Crsytal Palace e due sconfitte al Maradona contro Villarreal e Lille.

Napoli (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Amichevoli Napoli, ultimo test a Castel Volturno

Il Napoli è tornato oggi a Castel Volturno e sarà concentrato sulla grandissima sfida di San Siro di mercoledì prossimo.

Spalletti potrà contare su tutta la rosa a disposizione, anche sui cinque rientranti dal Mondiale in Qatar, per questi ultimi allenamenti.

Nei prossimi giorni ci sarà anche un’amichevole interna a Castel Volturno contro la Primavera di mister Frustalupi per testare ulteriormente la condizione fisica della squadra.

La data di questo test non è ancora certa, ma l’edizione odierna di “Tuttosport” svela il giorno della partita: si giocherà venerdì 30 dicembre e sarà un modo per far mettere minuti nelle gambe anche ai ragazzi di Frustalupi, impegnati venerdì 6 gennaio contro il Milan.