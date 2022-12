FOTO – Kvara cuore d’oro: fantastico gesto per i bambini georgiani

Khvicha Kvaratskhelia, attaccante del Napoli, si è reso protagonista di un fantastico gesto verso alcuni bambini georgiani. Il numero 77 azzurro non stupisce solo sul terreno di gioco, anzi, è riuscito a regalare un sorriso anche lontano dal campo verde.

Stando a quanto riferito da alcuni media georgiani, Kvara avrebbe organizzato una sorpresa per l’ultimo dell’anno per alcuni bambini di due asili del comune di Tsalenjikha, in Georgia.

Regalo Kvarastskhelia ai bambini in Georgia

Da come si può leggere in giro per i social ed in particolare su alcuni profili Twitter, il calciatore georgiano ha regalato doni e dolci ai bambini delle due scuole georgiane. Il giornalista Kakha Dgebuadze ha mostrato attraverso il suo profilo alcuni regali di Kvaratskhelia:

Verso Inter-Napoli: come sta Kvaratskhelia

Il Napoli tornerà ufficialmente in campo il 4 gennaio 2023 per il primo impegno stagionale in campionato contro l’Inter di Simone Inzaghi. Sfida ostica quella che attende gli azzurri, buone notizie però riguardano le condizioni di Kvara. L’attaccante georgiano è ormai completamente recuperato e nonostante qualche prestazione opaca nelle amichevoli di fine anno è pronto per tornare a brillare. Spalletti potrà contare su di lui nella delicata sfida di San Siro.