Dalla Serie B al Napoli: chi è il classe 2001 che piace agli azzurri

Walid Cheddira, attaccante del Bari e della nazionale del Marocco, è stato più volte accostato al Napoli negli ultimi giorni. Oltre al calciatore protagonista al Mondiale in Qatar, stando a quanto riferito da Sky Sport, ci sarebbe un altro giocatore finito sotto i riflettori degli azzurri.

Napoli e Bari potrebbero dare vita ad un affare tutto in famiglia considerando che la squadra pugliese è di proprietà di Luigi De Laurentiis.

Affare Bari Napoli: non solo Cheddira

Oltre all’attaccante marocchino è Elia Caprile il nuovo nome accostato agli azzurri. Il portiere classe 2001 ex Leeds ha colpito diversi club italiani ed europei e tra i tanti c’è anche la squadra di Luciano Spalletti. Considerando il fattore De Laurentiis, il Napoli potrebbe avere una corsia preferenziale per l’estremo difensore che potrebbe dunque crescere al fianco di Alex Meret.

Caprile al Bari: i numeri del portiere

In questa stagione il portiere classe 2001 ha collezionato 18 presenze in Serie B ed ha subito 17 reti riuscendo a tenere per sei volte la porta inviolata. Qualora dovesse arrivare in azzurro, partirebbe ovviamente dietro Alex Meret che è il titolare indiscusso della formazione partenopea.