Serie A, nuove regole per le maglie dal 2024: cambia tutto!

Novità in arrivo, a partire dalla stagione 2024-25, per le maglie da gioco della Serie A. Il nuovo regolamento, infatti, propone delle novità sulle divise delle squadra del campionato italiano, che tenderà a rivoluzionare senza dubbio anche le scelte delle varie società in termini di merchandising.

Questa stagione – si legge su Calcio&Finanza – è stato il turno delle maglie verdi per i giocatori di movimento, mentre con la nuova stagione saranno tre le novità rispetto al vecchio regolamento.

La prima novità riguarda le divise da gioco da trasferta (riconosciuta anche come Away) ed «eventuali altre», per le quali è «preferibile la predisposizione anche di opzioni monocolore, […] laddove le stesse prevedano colori diversi tra loro per maglia, pantaloncino e calzettoni. Quest’ultima disposizione diventerà obbligatoria a partire dalla stagione sportiva 2024/25».

Nei prossimi mesi, in vista della stagione 2024-25, i club saranno chiamati a rispondere a questo cambio regolamentare.

(Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Maglie Serie A, tutte le novità

Cambia anche il numero di divise da gioco previste obbligatoriamente per gli estremi difensori:

«Le squadre devono avere almeno tre divise portieri chiaramente in contrasto tra loro ed in contrasto con le divise dei calciatori di movimento e comunque almeno due diverse da queste ultime».

Infine, il nuovo regolamento introduce l’articolo 10 sugli “elementi decorativi”, che potranno «rappresentare lo stemma o parte di esso, il nome, il soprannome o l’abbreviazione della società, o un simbolo ad essa chiaramente e inequivocabilmente riconducibile»; oppure essere «rappresentativi di un particolare evento celebrativo del club» e ancora «riprodurre elementi figurativi».

Gli elementi non dovranno includere lettere, numeri o combinazioni delle due; non dovranno rappresentare o richiamare in alcun modo marchi e/o prodotti commerciali; dovranno essere realizzati tono su tono, jacquard o embossing e non dovranno compromettere la predominanza cromatica della divisa da gioco.