Protagonista al Mondiale in Qatar: il piano del Napoli per blindarlo a gennaio

Dopo l’ultima uscita stagionale il Napoli è pronto a godersi le vacanze natalizie. Dal 1º gennaio apre il calciomercato e nonostante il primato in classifica, non è da escludere la possibilità di qualche nuovo innesto in azzurro.

Nella lista dei desideri, stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, c’è Walid Cheddira, l’attaccante del Bari è stato uno dei protagonisti al Mondiale in Qatar insieme al suo Marocco.

Cheddira Napoli: il piano di Giuntoli

Attualmente Cheddira è finito nel mirino di diverse squadre, in Serie A spiccano i nomi di Torino e Sampdoria, insieme a loro c’è anche lo Sporting Lisbona che pare essere interessato. L’idea del Napoli però potrebbe essere la solita, quella di provare a chiudere subito il colpo a gennaio e di lasciare poi il calciatore al Bari fino alla fine del campionato, scenario già visto in passato.

Il Bari di Luigi De Laurentiis in questo momento non ha alcuna intenzione di lasciar partire il suo attaccante, la squadra pugliese è in piena lotta per la promozione in Serie A e perdere una pedina così importante potrebbe essere fatale.

Calciomercato Napoli: le ultime

Oltre al nome di Cheddira, i tifosi attendono la fumata bianca per l’arrivo dì Bereszynski, colpo che stando a quanto riferito negli ultimi giorni è in chiusura. Non ci sono, almeno per il momento, altre piste calde, il Napoli continua a guardarsi intorno ma resta concentrato in primis sul ritorno in campo del 4 gennaio contro l’Inter.