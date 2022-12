Koulibaly-Chelsea è già addio? L’ex Napoli pronto a tornare a sorpresa in Serie A!

Calciomercato ormai alle porte, dopo le vacanze natalizie aprirà la sessione invernale e le squadre proveranno a rinforzarsi in vista della seconda parte di campionato. La notizia dell’ultim’ora riguarda un ex Napoli, secondo quanto riferito dalla Repubblica, Kalidou Koulibaly potrebbe tornare già in Serie A ma non indosserebbe la maglia azzurra.

Futuro Skriniar: la partenza apre a Koulibaly

Milan Skriniar, difensore slovacco dell’Inter, continua ad essere nel mirino del PSG ed il suo contratto va in scadenza a giugno. La squadra parigina sembra essere intenzionata a trattare per il difensore nerazzurro che in caso di mancato rinnovo potrebbe dunque lasciare l’Inter. Nonostante l’Inter voglia trovare l’accordo con Skriniar per proseguire insieme, la società nerazzurra ha iniziato a guardarsi intorno e sulla lista dei potenziali sostituti c’è il nome di Kalidou Koulibaly, l’ex Napoli è da tempo un pallino di Simone Inzaghi.

(Photo by Raul ARBOLEDA / AFP) (Photo by RAUL ARBOLEDA/AFP via Getty Images)

Inter-Chelsea: ottimi rapporti tra le due società

I rapporti tra Inter e Chelsea potrebbero rendere la trattativa decisamente fattibile, basti pensare all’affare Lukaku in prestito. Moltissimo dipende dal futuro di Skriniar ma non è da escludere dunque un ritorno in Serie A dell’ex difensore del Napoli.