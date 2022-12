Messaggio di Raspadori ai tifosi dopo Napoli-Lille, l’ha detto in diretta!

L’attaccante del Napoli, Giacomo Raspadori, anche quest’oggi a segno nell’amichevole contro il Lille (terminata per 4-1), ha parlato ai microfoni di Sky Sport, commentando la sfida del Diego Armando Maradona contro i francesi di Paulo Fonseca.

“Anche oggi c’erano tante persone e non siamo riusciti a dare loro una gioia, a scendere in campo come dovevamo. Ora dobbiamo lavorare, continuare a fare quello che stavamo facendo in allenamento in termini di entusiasmo e intensità. Ripeto: c’è solo da lavorare”.

“Penso ci siano stati tanti errori tecnici, dei tempi sbagliati nella pressione; e che sia mancata un pochino di ferocia nella riconquista di palla e nella ripartenza, nel pulire la palla una volta ripresa”, ha proseguito Raspadori. “Ma credo che ci sia la disponibilità di tutti per ripartire”.

Nuovo ruolo? Sentite Raspadori

Tra le altre cose, Raspadori ha avuto anche modo di commentare il suo possibile nuovo ruolo. Non prima però, di un’ulteriore punto della situazione: “Credo che se manteniamo l’intensità che abbiamo in allenamento e la volontà di lavorare sul dettaglio, torneremo a mettere in campo quello che abbiamo messo finora. Ha pagato per il momento una mentalità, quella di voler andare a vincere sempre”.

Dal punto di vista personale poter sperimentare più ruoli mi arricchisce, anche perché sono ancora giovane. Io mi metto sempre a disposizione: ero così da piccolo e continuo ad esserlo ora”.