Gesto da applausi di De Laurentiis, la rivelazione in conferenza di Formisano

In questi miunti è stato presentato nella sala stampa dello stadio Diego Armando Maradona il calendario ufficiale della SSC Napoli, appuntamento ormai storico del club azzurro.

Il tema portante di quest’anno è la pace, che assume un valore enorme in virtù di quanto sta accadendo ormai da mesi nel cuore dell’Europa e non solo.

Calendario SSC Napoli 2023, le parole di Formisano

L’Head of Operations della SSC Napoli, Alessandro Formisano, ha parlato alla stampa in occasione della presentazione del Calendario ufficiale della SSC Napoli. Di seguito, quanto evidenziato:

“È un momento per parlare del calendario, me ne occupo personalmente con Cirillo e Diego Santangelo, il fotografo che ci segue dal primo giorno. Collezionavo i calendari Pirelli, è la prima volta negli ultimi quindici anni che scattiamo un calendario completamente fuori dal terreno di gioco.

Abbiamo fatto il primo calendario nel 2008 fatto nell’attuale palestra che era un garage. Quest’aspetto di community è sempre stato interessante. Abbiamo creato valore mantenendo il prezzo fermo negli anni (8,99 euro), se andate a comprare una risma di carta non è lo stesso. Un tema importante è la responsabilità sociale, cioè l’obbligo morale che hanno le persone di parlare ad un pubblico molto vasto”.

Backstage calendario Napoli (Foto Ssc Napoli)

Il messaggio sulla guerra

“Ci sono tante cose su cui si può accendere un faro, negli anni l’abbiamo sempre fatto. Siamo scossi dalle immagini nella guerra in Ucraina, abbiamo giocato Napoli-Barcellona lo stesso giorno dell’invasione russa, facemmo lo striscione Stop the war con la Uefa che fece fatica ad accettarlo, c’erano arbitri russi che chiesero la cortesia di avere il tempo di spostarsi. Stavolta scriviamo con il punto esclamativo la parola Pace. I conflitti sono tanti, la Siria produce tantissimi rifugiati, sentivo quanto sta accadendo alle donne afghane con i talebani. La vendita sta andando molto bene, ho voluto quest’evento per ricordare la responsabilità sociale”.

Le parole su De Laurentiis e Spalletti

“Il mister Spalletti è eccezionale, non ho mai trovato una persona così disponibile. Quando qualche mese fa ha dato la disponibilità all’incontro con gli studenti alla Federico II, abbiamo lavorato vari giorni per assisterlo. Il presidente ha garantito centomila euro per Ischia, non si tira mai indietro. Scudetto? Sarebbe bellissimo ma non ci pensiamo mai ai possibili risultati, dico sempre che il nostro lavoro è diverso”.