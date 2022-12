Napoli-Lille, Fonseca esalta Spalletti: lo ha detto in diretta!

A pochi minuti dal fischio d’inizio di Napoli-Lille, ultima amichevole che chiude il 2022 del club azzurro, ha parlato ai microfoni di Sky Sport il tecnico dei francesi Paulo Fonseca, vecchia conoscenza del calcio italiano in virtù del suo passato nella Serie A.

Napoli-Lille: parla Fonseca

“Non possiamo dimenticare che il Napoli in questo momento è la miglior squadra d’Italia e una delle migliori in Champions, è una squadra fortissima. Giocheremo con la nostra identità, ma sappiamo che sarà molto difficile: può essere un test per noi che non siamo abituati a giocare al livello del Napoli”.

Spalletti? “Luciano è un grandissimo allenatore, sta facendo un gran lavoro. In tutta Europa si parla del gioco del Napoli, sta facendo benissimo e mi piace molto. Osimhen ha fatto molto bene al Lille: in Francia abbiamo tanti buoni e giovani giocatori, Osimhen è un buon esempio di ciò che si può trovare in Francia”.

Tra pochi minuti avrà inizio la sfida tra le due compagini, che servirà per capire l’attuale stato di forma del Napoli in vista del rientro in campionato, in programma il 4 gennaio contro l‘Inter.