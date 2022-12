Dopo la vittoria del Mondiale in Qatar, Lionel Messi ha voluto ringraziare tutti i suoi supporters pubblicamente tramite un post su Instagram. Il numero 10 dell’Argentina ha voluto rendere omaggio anche a Diego Armando Maradona. Di seguito quanto pubblicato:

Messi: “Questa coppa è anche di Diego che ci ha aiutato a vincerla dal cielo”

“Questa Coppa che abbiamo vinto è anche per tutti coloro che non l’hanno raggiunta nei precedenti Mondiali che abbiamo giocato, come nel 2014 in Brasile, dove tutti se lo sono meritato per come hanno lottato fino alla finale, hanno lavorato sodo e l’hanno voluta come tanto quanto me… E ce lo meritavamo anche per quella dannata finale.

È anche di Diego che ci ha incoraggiato dal cielo. E di tutti quelli che hanno sempre tifato la Nazionale senza guardare tanto al risultato ma piuttosto alla voglia che ci abbiamo sempre messo, anche quando le cose non andavano come avremmo voluto. E, naturalmente, è di tutto questo bellissimo gruppo che si è formato e dallo staff tecnico e da tutte le persone della nazionale che, essendo anonime, lavorano giorno e notte per facilitarci le cose. Molte volte il fallimento fa parte del viaggio e dell’apprendimento, e senza delusioni è impossibile che il successo arrivi. Grazie mille di cuore! Forza Argentina!“.