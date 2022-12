Bari o Napoli? Luigi De Laurentiis esce allo scoperto sulla cessione (VIDEO)

Il presidente del Bari, Luigi De Laurentiis, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso dell’evento Italian Sport Awards, Festival del calcio che vede premiati personaggi che si sono distinti in quest’anno, come Paolo Maldini, Ciro Immobile, Lorenzo Pellegrini e anche il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo.

Il patron dei galletti, in rappresentanza del club, ha parlato ai giornalisti presenti anche del futuro societario del Bari e, di conseguenza, anche del Napoli.

Resta, infatti, da sciogliere il nodo multiproprità, che impone entro il 2027 ai gruppi che detengono due o più squadre nel mondo professionistico di poter avere soltanto una squadra.

Bari o Napoli? Luigi De Laurentiis esce allo scoperto

Ecco quanto dichiarato dal numero uno del Bari: “Mi ha aiutato sicuramente questa situazione tra Bari e Napoli. Noi siamo un gruppo e come tale, da padre e figlio, ci ha dato una mano. Pian piano ci siamo evoluti in questa gestione: ci siamo separati nella gestione ed è andata bene. Bari è un progetto impenditoriale e come tale è un rischio, in virtù anche del problema multiproprietà.

Poi, ha aggiunto: “Dipende dal mercato, dalle eventuali offerte e da tante altre variabili. Adesso è difficile pensare alle strategie, però al momento il Bari sarebbe la soluzione più ovvia“.

Ecco il video integrale del suo intervento: