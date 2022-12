Home » News Calcio Napoli » Gioia azzurra per Ambrosino, è ufficiale!

Dopo il gol siglato nella giornata di ieri con la maglia del Como, arriva un’altra grande gioia per Giuseppe Ambrosino, attaccante di proprietà del Napoli.

Il calciatore, infatti, è stato convocato dal CT Roberto Mancini per lo stage che si effettuerà a Coverciano nei prossimi giorni.

Italia, Mancini chiama anche Ambrosino per lo stage

Prenderà il via domani a Coverciano lo stage dedicato ai calciatori di interesse nazionale, nuova tappa del percorso intrapreso nella passata stagione dalla FIGC per agevolare la transizione dalle Nazionali Giovanili alla Nazionale maggiore e ampliare la base dei calciatori selezionabili.

Domani e mercoledì mattina si raduneranno i calciatori di Serie B, mentre mercoledì pomeriggio e giovedì mattina sarà la volta dei calciatori tesserati per società di Serie A e che militano all’estero. Non potranno rispondere alla convocazione gli infortunati Mirko Antonucci (Cittadella), Samuel Giovane (Ascoli), Alessandro Cortinovis (Verona), Alessandro Di Pardo (Cagliari) e Michael Folorunsho (Bari). Si aggiungono invece all’elenco dei convocati Ibrahima Kader Ariel Bamba, centrocampista classe 2002 del Vitória Guimarães già chiamato da Mancini in occasione dello stage dello scorso maggio, e l’attaccante del Como Giuseppe Ambrosino.

(Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)

Stage Italia, l’elenco dei convocati

1° gruppo calciatori

Giuseppe Ambrosino (Como)

Daniel Boloca (Frosinone)

Nicholas Bonfanti (Modena)

Matteo Brunori (Palermo)

Riccardo Calafiori (Basilea)

Fabrizio Caligara (Ascoli)

Simone Canestrelli (Pisa)

Elia Caprile (Bari)

Giuseppe Caso (Frosinone)

Giorgio Cittadini (Modena)

Niccolò Corrado (Ternana)

Christian Dalle Mura (Spal)

Jacopo Da Riva (Como)

Enrico Delprato (Parma)

Giovanni Fabbian (Reggina)

*Wladimiro Falcone (Lecce)

Aldo Florenzi (Cosenza)

Paolo Gozzi (Cosenza)

Luca Lipani (Genoa)

Vincenzo Millico (Cagliari)

Luca Moro (Frosinone)

Samuele Mulattieri (Frosinone)

Hans Nicolussi Caviglia (Sudtirol)

Gaetano Pio Oristanio (Volendam)

Simone Panada (Modena)

Andrea Papetti (Brescia)

Niccolò Pierozzi (Reggina)

Eddie Salcedo (Bari)

Stefano Turati (Frosinone)

Marco Varnier (Spal)

*parteciperà ad entrambi i gruppi di lavoro

2° gruppo calciatori

Tommaso Baldanzi (Empoli)

Ibrahima Kader Ariel Bamba (Vitoria Guimaraes)

Federico Baschirotto (Lecce)

Alessandro Bianco (Fiorentina)

Samuele Birindelli (Monza)

Alessandro Buongiorno (Torino)

Nicolò Cambiaghi (Empoli)

Marco Carnesecchi (Cremonese)

Cesare Casadei (Chelsea)

Nicolò Casale (Lazio)

Fabio Chiarodia (Werder Brema)

Lorenzo Colombo (Lecce)

Andrea Colpani (Monza)

Diego Coppola (Verona)

Luca D’Andrea (Sassuolo)

*Wladimiro Falcone (Lecce)

Giacomo Faticanti (Roma)

Jacopo Fazzini (Empoli)

Matteo Gabbia (Milan)

Antonino Gallo (Lecce)

Matteo Lovato (Salernitana)

Lorenzo Lucca (Ajax)

Tommaso Mancini (Juventus)

Filippo Calixte Mane (Borussia Dortmund)

Mattia Mannini (Roma)

Tommaso Martinelli (Fiorentina)

Filippo Missori (Roma)

Cher Ndour (Benfica)

Lorenzo Pirola (Salernitana)

Giacomo Quagliata (Cremonese)

Antonio Raimondo (Bologna)

Filippo Ranocchia (Monza)

Filippo Terracciano (Hellas Verona)

Franco Tongya (Odense)

Emanuele Valeri (Cremonese)

Emanuel Vignato (Bologna)

Samuele Vignato (Monza)

*parteciperà ad entrambi i gruppi di lavoro