Argentina sul tetto del Mondo, l’ultima volta il Napoli vinse poi lo Scudetto

Dopo una partita sofferta, destinata a entrare nella storia, l’Argentina si laurea Campione del Mondo. Decisiva la lotteria dei rigori, a discapito di una Francia che comunque ha cercato di rientrare in partita, riuscendoci senza tuttavia sovvertire il verdetto finale.

Vittoria che premia il super Mondiale disputato dalla nazionale Albiceleste, con Leo Messi trascinatore assoluto su tutti. Buona parte del successo iridato non può che portare il nome del numero 10, protagonista anche di questa finale.

Mondiali Qatar 2022, Argentina campione: il Napoli può sorridere

Il successo dell’Argentina potrebbe essere visto di buon auspicio anche per il Napoli, che attende il rientro in campo previsto per il 4 gennaio allo stadio San Siro, contro l’Inter.

(Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

L’ultima volta che l’Argentina ha vinto un Campionato del Mondo, nel 1986 trascinata proprio da Diego Armando Maradona, il Napoli ha poi vinto il suo primo Scudetto, nel maggio del 1987.

Un curioso dato che, con le dovute scaramanzie del caso, può strappare un sorriso ai tifosi del Napoli, e non solo per il legame che c’è, da sempre, tra la città e l’Argentina, sempre nel nome di Maradona.