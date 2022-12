Argentina, delirio al Murales Maradona: che festa nei Quartieri Spagnoli! (VIDEO)

La finale appena conclusa è una partita che è già entrata di diritto nella storia del calcio.

Argentina e Francia hanno dato vita a uno spettacolo incredibile. L’Albiceleste è andata in vantaggio per 2-0 grazie ai gol di Messi e Di Maria. La Francia non demorde e pareggia grazie alla doppietta di Mbappé.

Ai supplementari l’Argentina passa ancora davanti con Leo Messi, ma è sempre Mbappé a pareggiarla, ancora su rigore.

Una vittoria che ha fatto impazzire di gioia anche la stessa Napoli, dove in questi minuti si sta consumando la festa per il successo dell’Albiceleste ai Mondiali in Qatar.

Mondiali Qatar 2022, Argentina campione: cosa sta succedendo a Napoli

Non appena è arrivata la vittoria dell’Argentina, tutta Napoli è scoppiata di gioia e sta festeggiando in questi momenti il titolo iridato.

Di seguito, le immagini di quanto sta succedendo in questi istanti nei Quartieri Spagnoli, luogo ormai di culto in onore di Diego Armando Maradona, vero idolo della tifoseria napoletana: