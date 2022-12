Home » News Calcio Napoli » Sirene inglesi per Kvara, Alvino non ci sta: “Sapete quanto vuole De Laurentiis per lui?”

In giornata è iniziato a circolare il rumour di mercato che vuole il Newcastle fortemente interessato a Khvicha Kvaratskhelia, astro nascente del calcio mondiale di proprietà del Napoli, che lo ha prelevato quest’estate dalla Dinamo Batumi.

Il suo impatto con il calcio italiano è stato impressionante, motivo per cui gli occhi dei grandi club di tutta Europa non possono che essere sul georgiano, pronto a rientrare in campo in vista della sfida contro l’Inter, in programma il 4 gennaio a San Siro.

Ultime mercato Napoli, Alvino fa chiarezza su Kvaratskhelia

Nella fattispecie, stando a quanto riportato da The Times, pare che il Newcastle abbia messo gli occhi sul giocatore in maniera concreta.

Dopo averlo vista all’opera con il Napoli, ma in particolare contro il Liverpool, la squadra inglese è convinta che il giocatore sia già pronto per la Premier, con una valutazioen che – stando alla medesima fonte – arriva ai 60 milioni di sterline.

Su Twitter. proprio in questi minuti, è arrivato il post di Carlo Alvino, che a tal proposito ha dichiarato:

“Notizie del genere mi fanno ridere. Conoscendo bene ADL, mi sento di poter dire che il Pres si terrà stretto il giocatore per diversi anni. L’età di Kvara e la sua bravura fanno la differenza. Poi se si vuol fare una valutazione per meno di 120 milioni neanche si inizia a parlare”.

