Cambia tutto per Mario Rui? L’annuncio ufficiale dal Portogallo

Il Mondiale in Qatar sta per volgere al termine e il Portogallo di Cristiano Ronaldo ha interrotto la sua corsa alla Coppa del Mondo dopo la sconfitta contro la sorpresa Marocco.

In seguito all’uscita dalla manifestazione, Fernando Santos non è più il CT del Portogallo. Lo ha annunciato la Federcalcio portoghese in un comunicato ufficializzando la fine del rapporto in scadenza nel 2024.

Il comunicato della Federcalcio portoghese

“La Federcalcio portoghese e Fernando Santos hanno concordato di concludere il viaggio di grande successo iniziato nel settembre 2014. Dopo una delle migliori partecipazioni di sempre della Nazionale nelle fasi finali del Mondiale, in Qatar, FPF e Fernando Santos capiscono che questo è il momento giusto per iniziare un nuovo ciclo.

Con Fernando Santos alla guida della Nazionale, il nostro Paese ha vinto per la prima volta due competizioni internazionali: l’indimenticabile Euro 2016, in Francia, e la Nations League nel 2019. Oltre ai titoli vinti, Fernando Santos è diventato l’allenatore con più partite e più vittorie. È stato un onore avere un allenatore e una persona come Fernando Santos alla guida della Nazionale. La FPF ringrazia Fernando Santos e il suo team per i servizi forniti in otto anni unici e crede che questo ringraziamento sia fatto anche a nome di tutto il popolo portoghese. Il CdA della FPF avvierà ora il processo di scelta del prossimo allenatore della Nazionale“

Nuovo commissario tecnico per il Portogallo, possibilità per Mario Rui?

L’oramai ex CT portoghese Fernando Santos non ha convocato Mario Rui per la spedizione in Qatar, nonostante le buone prestazioni del terzino azzurro. Con l’addio di Santos e l’approdo di un nuovo CT si potrebbero riaprire le porte della Nazionale anche per lui.

