LISTA SERIE A NAPOLI – Il mese di dicembre senza Serie A è difficile da digerire per tutti i tifosi italiani, ma gennaio si avvicina e con esso la ripresa del campionato.

Il 4 gennaio ripartirà la Serie A e il Napoli se la dovrà subito vedere con l’Inter a San Siro. L’obiettivo degli azzurri è vincere per mantenere ampio il distacco dal secondo posto.

Ma con gennaio arriva anche il calciomercato. La sessione invernale di mercato comincerà il 2 gennaio 2023 e sarà aperta per poche settimane: il 31 gennaio 2023 è la data limite in cui le squadre potranno tesserare un nuovo acquisto.

Aurelio De Laurentiis (Photo credit should read GABRIEL BOUYS/AFP via Getty Images)

Il Napoli non ha intenzione di effettuare grandi movimenti sul mercato: la volontà di mister Spalletti è quella di mantenere intatta la rosa, che tanto bene sta facendo in questa stagione.

Ma negli ultimi giorni si stanno facendo più insistenti alcune voci che vedrebbero lontano da Napoli giocatori come Salvatore Sirigu, Diego Demme e Alessandro Zanoli.

Scambio Zanoli Bereszynski tra Napoli e Sampdoria

Nella serata di ieri, l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha lanciato un’indiscrezione che riguarda il Napoli: la società partenopea starebbe lavorando a uno scambio con la Sampdoria.

All’ombra del Vesuvio arriverebbe il terzino destro Bartosz Bereszynski mentre ai blucerchiati andrebbe Alessandro Zanoli con la formula del prestito.

Alessandro Zanoli (Photo by ANDREAS SOLARO/AFP via Getty Images)

Un’operazione che al Napoli potrebbe fare davvero comodo per due aspetti. In primis, Spalletti avrebbe a disposizione una riserva di Di Lorenzo con maggior esperienza (Bereszynski ha 179 presenze in Serie A). Inoltre, Zanoli avrebbe finalmente più spazio a disposizione e in una squadra come la Samp potrà solo crescere.

Tra i tifosi azzurri però è sorta una domanda: il Napoli può tesserare in lista Bereszynski al posto di Zanoli? Facciamo chiarezza.

Lista Serie A, cosa dice il regolamento

La famosa “lista Serie A” è stata fortemente voluta dalla FIGC per regolamentare le rose delle formazioni del massimo campionato italiano e proteggere i vivai. Nata nel novembre del 2014, quando il presidente della FIGC era Carlo Tavecchio, è entrata in vigore dalla stagione 2015/2016.

Ma come funziona questa lista Serie A? Ogni squadra può inserire un massimo di 25 calciatori, ma ci sono dei criteri da dover rispettare. Di questi 25 giocatori, almeno 8 devono essere calciatori formati in Italia (ovvero cresciuti in un vivaio di un club italiano) e almeno 4 di questi otto devono essere calciatori formati nel club (ovvero cresciuti all’interno dello stesso club).

Cosa si intende per “calciatori formati nel club”? Il regolamento spiega: “Per “calciatori formati nel club” si intendono i calciatori che, tra i 15 anni (o l’inizio della stagione nella quale hanno compiuto 15 anni) e i 21 anni (o la fine della stagione nella quale hanno compiuto 21 anni) di età, indipendentemente dalla loro nazionalità o età, siano stati tesserati a titolo definitivo per il club nel quale militano per un periodo, anche non continuativo di 36 mesi, o per tre intere stagioni sportive, intendendosi per stagione sportiva il periodo che intercorre tra la prima e l’ultima giornata di campionato”. Stesso discorso vale per i calciatori formati in Italia.

Non rientrano nella lista tutti i calciatori Under 22, ovvero quelli nati dopo il 1° gennaio 2000: le società possono attingere a questi giocatori in ogni momento della stagione. Quindi, solo 17 giocatori Over 22 possono essere inseriti nella lista principale, quella in cui non serve rispettare alcun criterio.

Lista Serie A Napoli (Photo by TIZIANA FABI/AFP via Getty Images)

Lista Serie A Napoli, tutti i calciatori divisi per fascia

Quindi qual è la “lista dei 25” del Napoli? Ecco tutti i calciatori divisi per fascia.

LISTA OVER 22

Leo Ostigard

Mathias Olivera

Amir Rrahmani

Mario Rui

Juan Jesus

Kim Min-jae

Frank Anguissa

Tanguy Ndombele

Stanislav Lobotka

Piotr Zielinski

Eljif Elmas

Diego Demme

Giovanni Simeone

Hirving Lozano

Victor Osimhen

LISTA OVER 22 FORMATI IN ITALIA

Salvatore Sirigu

Alex Meret

Giovanni Di Lorenzo

Matteo Politano

LISTA OVER 22 FORMATI NEL CLUB

Davide Marfella

Alessio Zerbin

UNDER 22

Alessandro Zanoli

Khvicha Kvaratskhelia

Giacomo Raspadori

Gianluca Gaetano

Hubert Idasiak

Leggendo tutta la lista si può dare una risposta alla domanda “Il Napoli può inserire in lista Bereszynski al posto di Zanoli?”. Sì, il Napoli può tesserare Bereszynski in quanto i giocatori presenti nella lista Over 22 (Bereszynski ha già compiuto 30 anni) sono solo 15 e il massimo di calciatori da inserire in questa lista è di 17.