Problemi per Sirigu, doppia idea per il Napoli: due portieri nel mirino per gennaio

Il Napoli continua il lavoro di preparazione per la ripresa del campionato a Belek, in Turchia. Ultimi due giorni di allenamenti per il gruppo azzurro, che poi rientrerà in città e continuerà la preparazione in vista di Inter-Napoli del prossimo 4 gennaio.

Intanto la dirigenza è molto attenta alle dinamiche di calciomercato. L’obiettivo è non modificare in alcun modo l’organico a disposizione di Luciano Spalletti, ma ci sono due casi da monitorare con attenzione: quello di Demme, che pare intenzionato a chiedere la cessione a gennaio, e quello di Salvatore Sirigu, alle prese da tempo con problemi fisici.

Nikita Contini

La situazione legata al portiere è particolarmente attenzionata da Giuntoli. Qualora l’ex Genoa non fornisse le adeguate certezze dal punto di vista fisico, il club azzurro potrebbe decidere di tornare sul mercato, con due idee già al vaglio.

“Se dà garanzie non ci saranno novità, altrimenti il Napoli potrebbe cercare anche un nuovo portiere – sottolinea l’edizione odierna di Repubblica, a proposito della questione Sirigu –. Cragno rappresenterebbe un’occasione (a Monza ha perso il posto da titolare), il ritorno di Contini – prodotto del settore giovanile – dalla Sampdoria garantirebbe al club azzurro la possibilità di guadagnare un posto nella lista dei 25 da dedicare magari al nuovo terzino, qualora Zanoli scegliesse di andare a giocare in prestito“.