Rabiot a sorpresa sullo scudetto: “Non è finita, ci aiuteranno”

Dopo il periodo di pausa dovuto al Mondiale in Qatar, gran parte delle squadre sono tornate ad allenarsi in vista della ripresa della Serie A

Mondiali in Qatar, una sosta anomala per la Serie A

Questa sosta anomala nel bel mezzo della stagione è il grande punto interrogativo per questa annata calcistica, è la prima volta che ciò accade nella storia del calcio e, dunque, nessuno sa cosa può accadere al ritorno in campo previsto per i primi giorni di gennaio.

Il Napoli vuole continuare a mantenere il primato nonostante alle proprie spalle molte squadre cercheranno in tutti i modi di mettere in difficoltà gli azzurri: battere il Napoli è diventata la sfida di questa stagione per molte società.

Napoli (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

La lotta scudetto, nonostante il vantaggio di otto punti che i partenopei hanno sulla seconda, è ancora molto aperta.

Infatti, proprio della lotta per il vertice ne ha parlato, in conferenza stampa, Adrien Rabiot centrocampista della Juventus che tanto bene sta facendo a questo campionato del mondo.

Rabiot carica i compagni: “Siamo distanti ma è ancora lunga”

Il francese è convinto che, nonostante la Juventus non stia vivendo un periodo semplice, i bianconeri possano ancora dire la loro per lo scudetto.

Queste le sue parole:

“Abbiamo cominciato male la stagione, il cammino è complicato perché in classifica siamo staccati dal Napoli, la prima parte del campionato non è ancora finita. Secondo me potremo fare grandi cose, anche grazie ai ritorni di Chiesa e Pogba. Non è ancora finita per quanto riguarda lo scudetto“.