Verso Inter-Napoli, mossa a sorpresa di Inzaghi per battere gli azzurri

Il Mondiale sta giungendo alla sua fase più calda con quasi tutte le big in lotta per alzare la coppa più prestigiosa al mondo. Intanto i vari club si stanno allenando in varie parti d’Europa e del mondo per farsi trovare pronti alla ripresa che avverrà all’inizio di gennaio. Il Napoli si trova in Turchia, ad Antalya, dove ieri ha disputato la sua prima partita post pausa Mondiali.

La squadra di Spalletti ha battuto l’Antalyaspor per 3-2, dopo un primo tempo nel quale a mettersi in luce è stato Giacomo Raspadori, sempre più leader di questa squadra.

FOTO: Getty Images, Raspadori

Il 4 gennaio, gli azzurri dovranno fare i conti con uno dei test più difficili della stagione, l’Inter a San Siro. I nerazzurri in questo momento si trovano a Malta, dove ieri hanno disputato un’amichevole col Salisburgo, battuto per 4-0 dopo una prova più che soddisfacente.

Inter-Napoli: idea a sorpresa di Inzaghi

FOTO: Getty Images, Inzaghi

Intanto, a proposito del big-match del 4 gennaio, l’ex tecnico biancoceleste starebbe studiando una mossa a sopresa. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’idea sarebbe quella di mettere Mkhitaryan mezza punta per dare più qualità in avanti.