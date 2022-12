Probabili formazioni Antalyaspor-Napoli: Spalletti ritrova Kvaratskhelia?

Il giorno del ritorno in campo del Napoli è finalmente arrivato. Dopo venticinque giorni dal match del Maradona contro l’Udinese, ultima gara di Serie A prima della sosta, oggi i tifosi azzurri potranno rivedere di nuovo i loro beniamini.

Alle ore 18:45 italiane (20:45 locali), il Napoli affronteranno la prima amichevole del ritiro turco: i padroni di casa dell’Antalyaspor ospiteranno gli azzurri all’Antalya Arena.

Probabili formazioni Antalyaspor Napoli

Con quale formazione scenderà in campo il Napoli? Spalletti ha intenzione di dare spazio a tutti i giocatori convocati, compresi i sei giovani della Primavera. in queste due amichevoli con Antalyaspor e Crystal Palace.

Una delle idee del tecnico ex Inter era provare un nuovo modulo con Osimhen e Raspadori insieme. Questa idea resta viva, ma probabilmente non sarà sperimentata oggi dal primo minuto.

Spalletti Antalya

La domanda che tutti i tifosi si pongono è una: “Ci sarà Kvaratskhelia?“. Per il momento, il georgiano sembra pronto a tornare in campo dopo aver superato la lombalgia che lo ha tenuto lontano dai campi per le ultime tre partite di campionato.

Ancora riposo invece per Rrahmani, in fase di recupero dal suo infortunio: in difesa giocheranno Ostigard e Juan Jesus. A centrocampo sicuri del posto Ndombele ed Elmas, mentre in avanti agiranno Osimhen e Politano.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Juan Jesus, Mario Rui; Ndombele, Lobotka, Elmas; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.