Politano, parla l’agente: “Vi spiego cosa è successo quest’estate”

Quest’estate sembrava avere già le valigie pronte per lasciare Napoli, Matteo Politano, specialmente dopo alcune dichiarazioni molto dure nei suoi confronti da parte del mister Luciano Spalletti. Nonostante una situazione “critica” i due hanno poi chiarito e Matteo Politano è stato sicuramente uno dei protagonisti di questa prima parte di stagione.

Tale cambiamento è stato anche delineato dal suo procuratore, Mario Giuffredi, che ai microfoni di Radio Napoli Centrale, si è espresso così:

Matteo Politano (Photo by TIZIANA FABI/AFP via Getty Images)

“In estate è stato fatto un lavoro di chiarezza per Politano, lui ci ha messo il suo ed ha iniziato a capire determinate cose. È scattato qualcosa dentro di sé, lui è molto felice di stare a Napoli, ci sta benissimo e con voglia. Da quando è rimasto non fa altro che aver voglia di lottare per lo scudetto”.

“Guardando le alternanze di quest’anno, sono state per lo più Politano-Lozano e Mario Rui-Oliveira. Quella tra i due esterni è stata fondamentale più volte per risolvere le partite, vale a dire che ai fini della vittoria è molto utile. Hanno quasi stesso minutaggio, stessi gol, stessi assist.

Spalletti ha preso il Napoli l’anno scorso senza fare acquisti, tranne Anguissa. Non si è mai lamentato, ha iniziato un progetto in cui nessuno credeva, gli vanno dati grandi meriti. Alcune cose che non condividevo, come le alternanze, direi che gli hanno dato ragione”.

Un Politano totalmente rinvigorito e sicuramente più tranquillo. Elementi che hanno contribuito ad un miglioramento delle prestazioni dell’esterno azzurro, più che mai coinvolto in nel nuovo progetto tecnico targato Luciano Spalletti.

Lorenzo Golino