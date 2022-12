Ultime notizie Napoli – Report allenamento dalla Turchia: lavoro personalizzato per due azzurri

Seduta di allenamento pomeridiana per il Napoli al Winter Football Series by Regnum. La squadra ha svolto attivazione e torello in avvio e successivamente esercitazione tecnico tattica. Di seguito situazioni di gioco su calci piazzati e partita a campo ridotto.

Rrahmani ha svolto lavoro personalizzato in campo. Per Juan Jesus lavoro personalizzato in piscina. Domani mattina la squadra riposerà in attesa di disputare l’amichevole con l’Antalyaspor alle ore 20.45 locali (18.45 in Italia).

Napoli ritiro Turchia

Ritiro Napoli in Turchia, gli appuntamenti

Il Napoli è partito per la tournée in Turchia, dove gli azzurri affronteranno il Winter Football Series by Regnum, un torneo di preparazione invernale nel quale gli azzurri affronteranno le seguenti amichevoli in programma:

Antalyaspor – Napoli 7 dicembre 2022 alle ore 18:45 italiane

Napoli – Crystal Palace 11 dicembre 2022 alle ore 16:00 italiane

Gli uomini di Luciano Spalletti sono ospitati all’interno del Regnum Carya Resort di Antalya dal 1 fino al 12 dicembre, quando gli azzurri rientreranno per affrontare, il 17 dicembre, il Villareal degli ex Reina e Albiol al Maradona. Gli azzurri si preparano in vista della ripresa del campionato, quando saranno impegnati nella delicatissima sfida contro l’Inter.