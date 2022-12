Home » News Calcio Napoli » “Balotelli come Cassano! Non verrà mai al Napoli”: l’esperto di mercato chiude all’ipotesi azzurra

Da sempre Mario Balotelli ha mostrato grande amore ed interesse per il Napoli, specialmente dopo la nascita della figlia proprio nel capoluogo campano. L’ex stella di Inter, Milan e Liverpool non ha mai nascosto il suo desiderio di poter un giorno indossare la maglia azzurra.

Sogno che però sembra ormai svanito, e a confermarlo è il giornalista Rai ed esperto di calcio mercato, Ciro Venerato, che ai microfoni di radio 1 Station Radio, durante la trasmissione 1 Football Club, condotta da Luca Cerchione, è intervenuto così:

Mario Balotelli (Photo by FABRICE COFFRINI/AFP via Getty Images)

Parole al miele di Balotelli: vorrebbe firmare per il Napoli?

“Non verrà mai. Ha sprecato tanto talento, poteva diventare un calciatore importante, ma ha gettato via la sua vita professionale. Così come Cassano in passato non avrebbe mai potuto indossare la maglia azzurra, perché De Laurentiis valuta da sempre prima la testa e poi i piedi. Credo che il tram chiamato desiderio Napoli sia ormai svanito per Mario”.

Dunque non c’è ormai alcuna possibilità di un possibile trasferimento dell’attaccante italiano al Napoli, specialmente per il veto imposto dal Patron Aurelio De Laurentiis sempre molto attento a optare su calciatori che siano ineccepibili anche fuori dal campo.

Lorenzo Golino