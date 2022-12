Home » calciomercato napoli » Napoli, occhi in Canada per il post Lozano: stabilite le cifre

Con il mercato invernale alle porte si fanno sempre più insistenti le voci di possibili obiettivi del club azzurro. Tra questi un nazionale del Canada che ha acceso l’interesse del Napoli. La nazionale canadese è uscita nella prima fase della manifestazione, classificandosi ultima dietro Marocco, Croazia e Belgio, in un girone sorprendente in cui è mancata la qualificazione del Belgio e il Marocco è passata da testa di serie.

Durante il suo, seppur breve, Mondiale, il Canada ha messo in vetrina alcuni giocatori che hanno dimostrato un buon potenziale.

FOTO GETTY – Tajon Buchanan Canada

Calciomercato Napoli, Buchanan nuovo obiettivo

Tra tutti Tajon Buchanan, esterno destro del Club Brugge di soli 23 anni, messosi in mostra per la sua particolare abilità nel dribbling: si colloca infatti al settimo posto nella classifica dei calciatori con più dribbling in questa fase a gironi dei Mondiali. Del giocatore e del potenziale interesse di Napoli e altre squadre italiane ne ha parlato la testata belga Voetbalnieuws:

“Il giocatore che ha impressionato di più in Qatar per il Canada è senza dubbio Tajon Buchanan. L’esterno ha ricevuto molti elogi ed è per questo che l’interesse straniero è in aumento. Il Napoli è uno dei club affascinati da Buchanan. E il Club Brugge dovrebbe già temere: il canadese ha il profilo perfetto per i napoletani.

In Italia Tajon Buchanan è attentamente monitorato. Juventus e Milan sono molto affascinate dalla stella del Club Brugge, ma è il Napoli il più interessato poiché interpreta perfettamente il profilo che cercano i Partenopei: giovani di qualità e già in possesso di esperienze internazionali”.

L’esterno destro rappresenterebbe il possibile sostituto di Lozano. Qualora il messicano dovesse andare via Buchanan è il primo indiziato a sostituirlo.