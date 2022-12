Caso Ambrosino, neppure un minuto in stagione: cosa deve fare il Napoli?

Giuseppe Ambrosino classe 2003, è un giocatore del Napoli in prestito da questa estate al Como, squadra militante nella Serie B italiana.

Dal Napoli al Como: è stata la scelta giusta per Ambrosino?

Nella squadra lombarda, penultima in classifica, il giovane talento azzurro originario di Procida, non riesce a trovare spazio e, difatti, non ha giocato neppure un minuto in questa stagione.

Cresciuto in una scuola calcio dell’isola, a soli dieci anni il ragazzo è entrato a far parte delle giovanili del Napoli divenendo, con il tempo, una delle promesse più importanti dell’intero settore partenopeo.

Giuseppe Ambrosino, Nazionale(Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)

Nella scorsa stagione, è stato tra i protagonisti indiscussi della salvezza raggiunta dal Napoli Primavera ai play-out contro il Genoa.

Capocannoniere del campionato under 19 ed eletto migliore giocatore della competizione, nel gennaio del 2022 ha firmato il suo primo contratto da professionista con gli azzurri a dimostrazione che anche la società crede fortemente nelle sue qualità.

Situazione Ambrosino, il Napoli deve trovare una nuova soluzione: le ipotesi

Dunque, dopo una stagione davvero entusiasmante impreziosita anche da qualche gol con la nazionale under 19 e under 20, tante squadre si sono fatte avanti per accaparrarsi, in prestito, le prestazioni del giovane Ambrosino.

Il Como è stata la prescelta, tuttavia, il giocatore non ha mai visto il campo in questa prima parte di stagione e, continuando così, rischia di perdere un anno.

Il Napoli ora deve farsi avanti, prendere atto della situazione e provare a trovare una nuova soluzione o sempre con il Como, oppure cercando di girare il giocatore ad un’altra società per il resto della stagione.

Il ragazzo, come tutti i giovani promettenti, ha bisogno di giocare per accumulare sempre più esperienza al fine di essere pronto per i grandi palcoscenici del calcio.