Calciomercato Napoli, 20 milioni di euro per il prossimo acquisto: azzurri in pressing

L’inizio di stagione del Napoli ha fatto emergere tante stelle dopo un’estate passata in chiaroscuro a causa dei tanti dubbi causati dalle diverse partenze eccellenti avvenute. Spicca fra questi Giovanni Di Lorenzo, il quale si è preso la responsabilità di prendersi la fascia di capitano lasciata libera da Lorenzo Insigne guidando gli azzurri da capitano in questa stagione.

È ben nota la fama da stakanovista del neo capitano azzurro, a cui Spalletti non rinuncia praticamente mai. Fra le cause, oltre che il suo enorme spirito di sacrificio, c’è però anche qualche dubbio sui calciatori in rosa che possono sostituirlo. Per questo, la società continua a guardarsi in giro in cerca di possibili calciatori in grado di farlo rifiatare.

Foto: Getty Images- Kadioglu

Calciomercato Napoli, Giuntoli ci prova per Kadioglu

Uno dei nomi accostati al Napoli con questo scopo è un turco: si tratta di Ferdi Erenay Kadıoğlu, terzino del Fenerbahce, società con cui gli azzurri hanno un ottimo rapporto dopo gli affari Elmas e Kim.

Il club turco però non ha intenzione di regalare il suo gioiello e, secondo quanto riporta Fotomaç, chiede non meno di 20 milioni di euro. Gli azzurri potrebbero però avvicinarsi molto a questa richiesta con un’offerta da 15 milioni più bonus per ottenere, così, il tanto cercato vice Di Lorenzo.